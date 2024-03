Web reage a eliminação do Vasco para o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca: ‘Minúsculo’

Vasco foi eliminado para o Nova Iguaçu no Cariocão e foi sacaeado pelos rivais na web (Daniel Castelo Branco/Pera Photo Press)







O Vasco foi eliminado na semifinal do Campeonato Carioca ao ser derrotado para o Nova Iguaçu, neste domingo (17), no Maracanã. Com isso, o Cruz-Maltino aguarda o início do Brasileirão para voltar a jogar.

Nas redes sociais, os rivais não perdoaram a equipe comandada por Ramón Díaz por conta do vexame no estadual. Além disso, os torcedores lembraram da polêmica envolvendo a briga para que o confronto fosse no Maracanã. Confira as reações na web: