Bill decide, Nova Iguaçu vence Vasco e encara o Flamengo na final do Campeonato Carioca

Bill comemora o gol marcado pelo Nova Iguaçu sobre o Vasco na semifinal do Carioca







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 18:05 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 17/03/2024 - 19:17

O Nova Iguaçu conquistou grande vitória sobre o Vasco por 1 a 0, neste domingo (17), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O gol foi marcado pelo meia Bill, um dos destaques da equipe.

Com o triunfo, o Carrossel da Baixada encara o Flamengo na decisão do estadual contra o Flamengo. O confronto de ida será realizado no último fim de semana de março, enquanto o segundo duelo será no primeiro fim de semana de abril.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Na etapa inicial, o Vasco tentou ter controle da partida, enquanto o Nova Iguaçu optou por jogar no contra-ataque. No entanto, o Cruz-Maltino só conseguiu ameaçar o gol de Fabrício uma vez com Galdames recebendo passe de Payet na entrada da área e batendo com força para grande defesa do goleiro adversário.



Na segunda etapa, o Vasco não conseguiu voltar com uma intensidade alta e as substituições de Ramón Díaz não surtiram o efeito esperado. E em um dos contra-ataques do Nova Iguaçu, Carlinhos foi acionado no meio e serviu Bill pelo lado esquerdo da área para bater na saída de Léo Jardim e levar o Carrossel da Baixada para a decisão do Carioca.

✅ O QUE VEM POR AÍ?



Com a classificação, o Nova Iguaçu encara o Flamengo pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca no domingo (31), uma vez que a próxima semana não terá partidas por conta da Data Fifa. Por outro lado, o Vasco aguarda o início do Brasileirão.