Guilherme minimiza rumores sobre saída e garante foco no Santos
Camisa 11 deu três assistências nas últimas três partidas
O atacante Guilherme vive um 2025 de altos e baixos, mas, nas últimas partidas, passou a ter participação importante na recuperação do Santos na temporada. Além disso, viu seu nome ser sondado por outros clubes para 2026.
Após a vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, fora de casa, partida em que o camisa 11 deu a assistência para o gol de Neymar que abriu o placar, Guilherme desconversou sobre qualquer possibilidade de saída. O contrato do atacante com o Peixe vai até o final de 2026.
— Chegou nada para mim. Estou pensando no objetivo que é o Santos, depois a gente vê o que pode ser feito. A cabeça do amado é totalmente Santos, depois descansar com o objetivo alcançado — disse Guilherme em zona mista.
Guilherme pelo Santos em 2024
- 46 jogos (44 titular)
- 13 gols
- 10 assistências
- 165 minutos para participar de gol
- 83 minutos em campo por jogo
- 2.7 finalizações por jogo (1.0 no gol)
- 37% de conversão em grandes chances
- 1.7 passes decisivos por jogo
- 78% de acerto no passe
- 9 grandes chances criadas
- 54% eficiência nos duelos
- Nota Sofascore 7.53
Guilherme pelo Santos em 2025
- 47 jogos (41 titular)
- 14 gols
- 7 assistências
- 166 minutos para participar de gol
- 74 minutos em campo por jogo
- 2.4 finalizações por jogo (0.9 no gol)
- 50% de conversão em grandes chances
- 1.3 passes decisivos por jogo
- 78% de acerto no passe
- 8 grandes chances criadas
- 59% eficiência nos duelos
- Nota Sofascore 7.36
Guilherme pelo Santos
- 93 jogos (85 titular)
- 27 gols
- 17 assistências
- 166 minutos para participar de gol
- 78 minutos em campo por jogo
- 2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol)
- 43% de conversão em grandes chances
- 1.5 passes decisivos por jogo
- 78% de acerto no passe
- 17 grandes chances criadas
- 57% eficiência nos duelos
- Nota Sofascore 7.45
Rodada final do Brasileirão terá briga direta contra o rebaixamento
Com o título do Brasileirão 2025 já definido nas mãos do Flamengo, a atenção se volta agora para a 38ª rodada, que definirá os quatro clubes rebaixados para a segunda divisão nacional. Nessa disputa, dois times chamam atenção especial do torcedor médio brasileiro por ainda estarem na zona de risco: o Santos, que passou boa parte da temporada próximo às últimas posições da tabela, e o Internacional, que entrou em uma espiral negativa nas últimas partidas.
Até pouco tempo, Santos e Inter nunca haviam sido rebaixados. O Colorado sofreu a amarga experiência de sair da elite em 2016, pela primeira e única vez em sua história até então. O Santos, por sua vez, enfrentou seu maior trauma recente em 2023, quando caiu, conquistou o título da Série B na última temporada, e agora busca se manter na elite neste ano.
Nesta temporada, Santos e Inter chegam à última rodada em momentos distintos, mas ambos ainda com risco de rebaixamento. O Peixe apresenta situação mais favorável, principalmente após vencer o Juventude por 3 a 0, com três gols de Neymar na última rodada, quarta-feira (3). Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe treinada por Juan Pablo Vojvoda tem apenas 2% de chance de ser rebaixado.
O Inter, por outro lado, vive cenário preocupante. Com mais uma derrota contundente, desta vez para o São Paulo por 3 a 0, o time liderado por Abel Braga enfrenta 77,6% de probabilidade de queda, segundo o mesmo instituto. Desconsiderando Sport e Juventude, que já estão matematicamente rebaixados, o Campeão de Tudo é o clube com maior probabilidade de queda.
O Inter recebe o Red Bull Bragantino no Beira-Rio, enquanto o Santos enfrenta o Cruzeiro na Vila Belmiro, ambos no domingo (7), às 16h (de Brasília).
