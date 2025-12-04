O atacante Guilherme vive um 2025 de altos e baixos, mas, nas últimas partidas, passou a ter participação importante na recuperação do Santos na temporada. Além disso, viu seu nome ser sondado por outros clubes para 2026.

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, fora de casa, partida em que o camisa 11 deu a assistência para o gol de Neymar que abriu o placar, Guilherme desconversou sobre qualquer possibilidade de saída. O contrato do atacante com o Peixe vai até o final de 2026.

— Chegou nada para mim. Estou pensando no objetivo que é o Santos, depois a gente vê o que pode ser feito. A cabeça do amado é totalmente Santos, depois descansar com o objetivo alcançado — disse Guilherme em zona mista.

Guilherme pelo Santos em 2024

46 jogos (44 titular) 13 gols 10 assistências 165 minutos para participar de gol 83 minutos em campo por jogo 2.7 finalizações por jogo (1.0 no gol) 37% de conversão em grandes chances 1.7 passes decisivos por jogo 78% de acerto no passe 9 grandes chances criadas 54% eficiência nos duelos Nota Sofascore 7.53

Guilherme pelo Santos em 2025

47 jogos (41 titular) 14 gols 7 assistências 166 minutos para participar de gol 74 minutos em campo por jogo 2.4 finalizações por jogo (0.9 no gol) 50% de conversão em grandes chances 1.3 passes decisivos por jogo 78% de acerto no passe 8 grandes chances criadas 59% eficiência nos duelos Nota Sofascore 7.36

Guilherme pelo Santos

93 jogos (85 titular) 27 gols 17 assistências 166 minutos para participar de gol 78 minutos em campo por jogo 2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol) 43% de conversão em grandes chances 1.5 passes decisivos por jogo 78% de acerto no passe 17 grandes chances criadas 57% eficiência nos duelos Nota Sofascore 7.45

Guilherme, atacante do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Rodada final do Brasileirão terá briga direta contra o rebaixamento

Com o título do Brasileirão 2025 já definido nas mãos do Flamengo, a atenção se volta agora para a 38ª rodada, que definirá os quatro clubes rebaixados para a segunda divisão nacional. Nessa disputa, dois times chamam atenção especial do torcedor médio brasileiro por ainda estarem na zona de risco: o Santos, que passou boa parte da temporada próximo às últimas posições da tabela, e o Internacional, que entrou em uma espiral negativa nas últimas partidas.

Até pouco tempo, Santos e Inter nunca haviam sido rebaixados. O Colorado sofreu a amarga experiência de sair da elite em 2016, pela primeira e única vez em sua história até então. O Santos, por sua vez, enfrentou seu maior trauma recente em 2023, quando caiu, conquistou o título da Série B na última temporada, e agora busca se manter na elite neste ano.

Nesta temporada, Santos e Inter chegam à última rodada em momentos distintos, mas ambos ainda com risco de rebaixamento. O Peixe apresenta situação mais favorável, principalmente após vencer o Juventude por 3 a 0, com três gols de Neymar na última rodada, quarta-feira (3). Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe treinada por Juan Pablo Vojvoda tem apenas 2% de chance de ser rebaixado.

O Inter, por outro lado, vive cenário preocupante. Com mais uma derrota contundente, desta vez para o São Paulo por 3 a 0, o time liderado por Abel Braga enfrenta 77,6% de probabilidade de queda, segundo o mesmo instituto. Desconsiderando Sport e Juventude, que já estão matematicamente rebaixados, o Campeão de Tudo é o clube com maior probabilidade de queda.

O Inter recebe o Red Bull Bragantino no Beira-Rio, enquanto o Santos enfrenta o Cruzeiro na Vila Belmiro, ambos no domingo (7), às 16h (de Brasília).

