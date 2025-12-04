CBF divulga áudio do VAR em expulsão de Piquerez em Atlético-MG x Palmeiras
Uruguaio foi expulso aos 44 minutos do primeiro tempo e está fora do último jogo do Brasileirão
A Confederação Brasileira de Futebol divulgou as análises do VAR do duelo entre Atlético-MG e Palmeiras, que aconteceu nesta quarta-feira (3), na Arena MRV, em Belo Horizonte, e terminou com vitória do time paulista por 3 a 0.
Na partida, o lateral-esquerdo Piquerez foi expulso. O palmeirense recebeu o cartão vermelho direto aos 44 minutos do primeiro tempo, após entrada em Saravia. O árbitro vídeo do jogo, Daniel Nobre Bins recomendou a checagem de Rafael Klein, árbitro responsável pela partida.
– Recomendo revisão para possível cartão vermelho. Jogador se lança na bola, ele atinge com as travas da chuteira a panturrilha de seu adversário – disse o VAR na comunicação com o árbitro.
Rafael Klein, então, vai até o VAR fazer a revisão da jogada e confirma o vermelho a Piquerez.
– Ele vem com a perna por cima, em contato com as travas da chuteira no joelho do jogador do Atlético – disse Klein.
Palmeiras perde dupla titular na última partida do Brasileirão
O meio-campista Raphael Veiga recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da despedida de 2025. Além dele, o lateral-esquerto Piquerez também cumprirá suspensão contra o Ceará, no domingo (7), no Castelão, às 16h (de Brasília), no encerramento do Brasileirão. Com isso, Jefté deve ganhar a vaga na esquerda, enquanto no meio, Mauricio ou Ramón Sosa podem aparecer.
