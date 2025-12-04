A Confederação Brasileira de Futebol divulgou as análises do VAR do duelo entre Atlético-MG e Palmeiras, que aconteceu nesta quarta-feira (3), na Arena MRV, em Belo Horizonte, e terminou com vitória do time paulista por 3 a 0.

Na partida, o lateral-esquerdo Piquerez foi expulso. O palmeirense recebeu o cartão vermelho direto aos 44 minutos do primeiro tempo, após entrada em Saravia. O árbitro vídeo do jogo, Daniel Nobre Bins recomendou a checagem de Rafael Klein, árbitro responsável pela partida.

– Recomendo revisão para possível cartão vermelho. Jogador se lança na bola, ele atinge com as travas da chuteira a panturrilha de seu adversário – disse o VAR na comunicação com o árbitro.

Rafael Klein, então, vai até o VAR fazer a revisão da jogada e confirma o vermelho a Piquerez.

– Ele vem com a perna por cima, em contato com as travas da chuteira no joelho do jogador do Atlético – disse Klein.

Palmeiras perde dupla titular na última partida do Brasileirão

O meio-campista Raphael Veiga recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da despedida de 2025. Além dele, o lateral-esquerto Piquerez também cumprirá suspensão contra o Ceará, no domingo (7), no Castelão, às 16h (de Brasília), no encerramento do Brasileirão. Com isso, Jefté deve ganhar a vaga na esquerda, enquanto no meio, Mauricio ou Ramón Sosa podem aparecer.

