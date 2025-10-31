Fortaleza visita Santos em jogo decisivo na Série A; veja escalação

O Fortaleza visita o Santos neste sábado (1º), às 16h (de Brasília), valendo pela 31ª rodada do Brasileirão. Em um duelo decisivo contra o rebaixamento, o treinador Martín Palermo terá retornos para escolher a escalação da equipe.

Dois atletas estarão disponíveis após cumprirem suspensões: o zagueiro Kuscevic e o atacante Lucero. O defensor ficou de fora por duas partidas, já que acumulou um terceiro amarelo e um vermelho direto. Nenhum atleta do Tricolor estará suspenso para o embate.

Seis nomes estão no departamento médico e não viajaram com a delegação: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Marcelo Benevenuto, os meio-campistas Matheus Pereira e Rodrigo e os atacantes Allanzinho e Marinho.

Lucas Crispim durante treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O meia Lucas Crispim, ausência nos últimos jogos, está de volta após finalizar o período de transição. É possível que o jogador enfrente o ex-clube, mas a tendência é que ele comece no banco de reservas.

Assim, uma provável escalação do Fortaleza contra o Santos é: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes.

O Fortaleza é o atual 18º colocado neste Brasileirão, com 27 pontos. O Santos, que está em 16º lugar, tem 32.

Retrospecto tem vantagem santista

Santos e Fortaleza travarão, na Vila Belmiro, um embate decisivo contra o rebaixamento. Analisando o retrospecto do confronto, o Peixe leva ligeira vantagem atuando em casa.

Já aconteceram dez jogos em solo paulista, com três vitórias do Santos, duas do Fortaleza e cinco empates. No encontro do Brasileirão de 2023, o Tricolor venceu por 2 a 1 e decretou o inédito rebaixamento do time praiano.