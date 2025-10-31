Sem Mayke, Santos divulga a lista de relacionados para duelo contra o Fortaleza

O Santos divulgou nesta sexta-feira (31) a lista de relacionados para o duelo contra o Fortaleza. A principal novidade é o retorno do atacante Neymar, recuperado de uma lesão na coxa direita.

O jogador treinou com bola nos últimos quatro dias e, em vídeo publicado pelo clube, fez uma convocação à torcida para comparecer à Vila Belmiro neste sábado (1º), às 16h (de Brasília). Mais de 10 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

— Fala, Nação Santista! Estamos esperando todos vocês para lotar a Vila Belmiro. Precisamos do incentivo de cada um. Vamos juntos nessa e até amanhã! — declarou o camisa 10.

A principal ausência é o lateral-direito Mayke, que perdeu espaço para Igor Vinícius. O ex-jogador do Palmeiras está com uma inflamação no joelho direito e é o único atleta no departamento médico. Souza está suspenso e também desfalca a equipe.

Por outro lado, o Peixe volta a contar com Zé Rafael, que retorna após cumprir suspensão. Tomás Rincón, que ficou fora da última convocação por opção técnica, reaparece na lista. O venezuelano se recuperou recentemente de um edema muscular na panturrilha esquerda.

Santos não poderá contar com Mayke, que está com uma inflamação no joelho direito. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Vila Belmiro:

Como mandante nesta temporada, o Santos venceu 10 dos 22 jogos disputados. O Peixe quer aproveitar o clima de "Alçapão" da Vila Belmiro como ocorreu na vitória no clássico contra o Corinthians para retomar o caminho das vitórias e se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a diferença para o Z4 é de apenas um ponto.

Nesta sexta-feira (31), os jornalistas acompanharam uma coletiva de imprensa com o volante João Schmidt, que falou sobre a força da Vila Belmiro e o desafio de enfrentar o Fortaleza.

— Eu gosto muito de jogar na Vila Belmiro e acho que continua sendo a nossa arma. Não vivemos um bom momento, seja em casa ou fora, não temos alcançado os resultados. Não dá pra dizer que a Vila deixou de ser uma arma, mas fizemos pouco ao longo do ano. Sempre que joguei contra o Santos aqui foi difícil, e jogar a favor é positivo. São nove finais, sendo cinco em casa, e vamos usar essa força que eu tanto gosto — afirmou o volante.