Vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, o Vitória enfrenta o Botafogo-SP, nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), pela 24ª rodada da competição. Em caso de triunfo, o time baiano pode assumir a liderança, desde que o Sport não vença o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).