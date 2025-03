O Vitória venceu de novo o Atlético de Alagoinhas, na noite deste sábado (8), desta vez no Barradão, por 3 a 0, garantindo vaga na decisão do Campeonato Baiano. No jogo de ida, no sábado de carnaval, o time rubro-negro já havia vencido por 4 a 0, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. O Leão vai lutar pelo bicampeonato.

Os gols do jogo foram todos marcados no segundo tempo. Aos 11 minutos, Janderson abriu o placar após receber bom passe de Cáceres, em lance que precisou ser revisado pelo VAR. Três minutos depois, Thiaguinho tabelou com Janderson antes de dominar e chutar para as redes. E aos 24, foi a vez de Carlinhos, que recebeu cruzamento de Wellington Rato e cabeceou no canto direito do goleiro Giovani.

O que vem por aí no Baiano?

Agora, o Vitória espera o adversário da decisão, que sairá do confronto entre Jacuipense e Bahia, qjue se enfrentam neste domingo, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O Tricolor baiano está em desvantagem, já que foi derrotado por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, sábado passado, e precisa vencer por dois gols de vantagem para se classificar. Em caso de vitória mínima, a decisão será nos pênaltis.

