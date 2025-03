O Fortaleza sofreu, mas derrotou o Ferroviário por 1 a 0, na tarde deste sábado (8), no estádio Presidente Vargas, e garantiu vaga na decisão do Campeonato Cearense. O atacante Lucero foi o autor do único gol do confronto, já que na semana passada os dois times haviam empatado sem gols.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com a classificação, o Leão aguarda o finalista que vai sair do confronto entre Ceará e Maracanã - o Vozão venceu o primeiro jogo por 3 a 0 e pode até perder por dois gols de diferença para brigae pelo bicampeonato. Em caso de empate em pontos e saldo de gols, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. As finais serão nos próximos dois sábados, ambos na Arena Castelão.