Fábio Carille tem ótimo histórico no Paulistão (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

O Santos tem a vantagem de 1 a 0 sobre o Palmeiras, conquistada no primeiro confronto da final do Paulistão, e conta com mais "trunfos" para quebrar o jejum de títulos. Desde 2016, o Peixe não conquista uma taça, e a última foi justamente um Campeonato Paulista.

O primeiro deles é o retrospecto vitorioso de Fábio Carille. Dos quatro estaduais de São Paulo que disputou, o treinador conquistou três: ele foi tricampeão seguido pelo Corinthians, em 2017, 2018 e 2019. Nas finais, bateu Ponte Preta, Palmeiras e São Paulo, respectivamente.

Além disso, Carille, técnico do Santos, tem bom histórico diante do Palmeiras. São 12 jogos, oito vitórias, um empate e três derrotas, com 69% de aproveitamento.

Durante o primeiro jogo da decisão, na Vila Belmiro, o Peixe foi superior ao Verdão e poderia ter conseguido uma vantagem ainda maior para a partida da volta.

PRESSÃO NA ARBITRAGEM?

O Santos acompanhou as repercussões negativas da escalação de Raphael Claus para a final contra o Palmeiras nas redes sociais e emitiu uma nota oficial sobre a situação.

Em 2023, o lateral Rafinha, do São Paulo, foi expulso de um clássico contra o Verdão e deixou o campo dizendo: "O Claus é palmeirense". O árbitro também já foi elogiado publicamente por Abel Ferreira. Esses dois episódios foram lembrados por santistas na internet.

Durante a fase de grupos do Paulistão, o Peixe teve uma iniciativa semelhante. O clube emitiu uma nota sobre a arbitragem de Edina Alves, que apitaria o clássico contra o São Paulo, antes da bola rolar. Tendo influencia direta ou não, as decisões da profissional em favor do Alvinegro na partida foram muito contestadas por tricolores, e o Santos saiu vitorioso no confronto.

Raphael Claus apita Santos x Palmeiras, no Allianz Parque (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)