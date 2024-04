Verdão busca virada para ser campeão paulista (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras está em desvantagem no placar agregado da final do Paulistão diante do Santos. A equipe treinada por Abel Ferreira acabou derrotada por 1 a 0 na Vila Belmiro, mas conta com motivos convincentes para apostar na virada e, consequentemente, o tricampeonato seguido do Estadual.

➡️ Acredita no Verdão?! Aposte R$50 e fature R$260 no Lance! Betting para o Palmeiras fazer 2 a 0 ser campeão no tempo normal

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O clássico acontece a partir das 18h deste domingo (7), no Allianz Parque.

VIRADAS RECENTES

Nos dois últimos títulos estaduais, o Palmeiras saiu em desvantagem. Diante do São Paulo, em 2022, a primeira partida terminou com derrota alviverde por 3 a 1. Contra o Água Santa, ano passado, o clube de Diadema venceu por 2 a 1.

➡️ Palmeiras x Santos: onde assistir e escalações da final do Paulistão

Com cenários semelhantes à final de 2024, o Verdão buscou a virada nas duas ocasiões. Em ambas, goleou os adversários por 4 a 0. Além disso, todos os jogos de volta aconteceram no Allianz Parque, estádio que o Alviverde passou a contar novamente e mandará o clássico com o Santos.

"LAST DANCE" DO CRAQUE

Endrick, "o cara" do Palmeiras, disputará seu último título pelo clube, diante do Santos. O garoto já se demonstrou decisivo mesmo com a pouca idade e foi grande personagem dos últimos dois títulos brasileiros do Verdão e, inclusive, até em vitórias da Seleção Brasileira principal.

O atacante também revelou que seu último desejo vestindo verde e branco é faturar o Paulistão. Ele se muda para o Real Madrid, da Espanha, na metade deste ano.

Endrick quer brilhar em seus últimos momentos pelo Palmeiras e conquistar a taça sobre o Santos (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

ABEL FERREIRA

Multicampeão pelo Palmeiras, Abel construiu uma equipe sólida e tem ótimo retrospecto contra o Santos. São sete vitórias, dois empates e duas derrotas enfrentando o rival, desde 2020.

Além disso, o Verdão treinado pelo profissional português soma apenas uma derrota no tempo regulamentar em toda a temporada 2024.

Abel busca tricampeonato paulista (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)