Os Leões promoveram uma partida eletrizante na noite desta quita-feira (29) na Ressacada, em Santa Catarina, e com gol em tempo recorde: 26,6 segundos. Menos de cinco minutos depois, aos 4', Peglow colocou o Sport de novo no jogo ao deixar tudo igual no placar. As equipes não diminuíram a intensidade na busca pela vitória e o duelo permaneceu aberto até os 36' do primeiro tempo, quando o time da casa contou com a infelicidade de Rafael Thyere em desviar contra a própria meta para colocar o Avaí novamente em vantagem.