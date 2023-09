O desesperado Londrina encarou o Sampaio Corrêa, no Estádio do Café, no Paraná. E depois de sete jogos sem vencer e em penúltimo na tabela, o Tubarão voltou ao caminho das vitórias, o que pode trazer esperança para a torcida. O gol da vitória saiu aos 19 minutos do primeiro tempo, com Paulinho Moccelin. Apesar do triunfo, a situação do Londrina é delicada. O clube está a seis pontos do Avaí, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O time do Maranhão perdeu sua invencibilidade de 10 jogos e segue estagnado na 13ª colocação.