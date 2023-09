No Grupo B, o Brusque somou 12 pontos em quadro partidas e garantiu a liderança e vaga na final da Série C. A única definição que pode vir já nesta quinta rodada é a eliminação antecipada do Operário-MS, que tem três pontos. O Fantasma visita o São José-RS, que pode ir a sete pontos com uma vitória. Situação igual a do São Bernardo-SP, que tem quatro pontos e recebe o Brusque. Em caso de vitória de gaúchos e mineiros, os sul-mato-grossenses estariam eliminados.