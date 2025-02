Vitória anuncia oficialmente atacante do Flamengo por empréstimo

O Vitória anunciou oficialmente a contratação do atacante Carlinhos, que chega por empréstimo do Flamengo até o fim desta temporada. A oficialização do acordo ocorreu nesta terça-feira (4), reforçando o setor ofensivo do clube para as competições.

Carlinhos se destacou pelo Nova Iguaçu no começo de 2024 (Foto: Maga Jr/Agencia F8/Gazeta Press)

O atacante Carlinhos, com 27 anos, já está regularizado junto à CBF e pode estrear pelo time baiano, embora não tenha sido convocado para o jogo contra o Sousa, netsa terça, pela Copa do Nordeste. Sua participação é aguardada na próxima rodada do Campeonato Baiano, frente ao Porto, no sábado (8).

Carlinhos vai brigar por vaga no ataque do Vitória

O jogador se junta por empréstimo ao elenco do Vitória, competindo por uma vaga no ataque com Janderson e Fabri, sob o comando do técnico Thiago Carpini. Além de Carlinhos, o clube ainda busca um centroavante, tentando fortalecer a equipe para o restante da temporada. O contrato de empréstimo inclui uma cláusula de compra, fixada em R$ 4,5 milhões, permitindo ao Vitória adquirir o jogador em definitivo após o término do período de empréstimo.

Antes de se juntar ao Flamengo, onde se destacou na temporada 2024, Carlinhos atuou por 11 clubes diferentes, sendo vice-artilheiro do Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. No Flamengo, registrou cinco gols em 20 partidas, incluindo um contra o próprio Vitória, evidenciando sua habilidade ofensiva.

Reformulação

O Vitória já fez 13 contratações para a atual temporada. Neste ano, a equipe comandada por Thiago terá as disputas do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

O Vitória terminou a última edição do Brasileirão na 11ª colocação na tabela de classificação e garantiu vaga no torneio continental.

Carlinhos é anunciado pelo Vitória (foto: Victor Ferreira/ECVitória)