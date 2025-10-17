Decisão de Ceni revolta torcedores em Vitória x Bahia: ‘Inexplicável’

O Vitória bateu o Bahia por 2 a 1 em clássico pelo Brasileirão, nesta quinta-feira (16), no Barradão. Nas redes sociais, torcedores do Esquadrão ficaram revoltados com a decisão do técnico Rogério Ceni em escalar o atleta Rezende, que acabou falhando no segundo gol do Leão.

O Vitória abriu o placar com Renato Kayzer, de pênalti. O atacante Tiago deixou tudo igual ainda no primeiro tempo, mas Raul Cáceres fez o segundo gol do Leão. O lateral paraguaio aproveitou a falha de Rezende ao tentar afastar a bola, e completou para o gol, dentro da área.

Como foi Vitória x Bahia

Empurrado pela linda festa da torcida no Barradão, foi o Vitória que criou a primeira grande chance do jogo. Em trama pelo lado direito, Raúl Cáceres aproveitou passe de Erick e chutou forte para boa defesa de Ronaldo logo aos dois minutos. Aos dez, foi a vez de Cantalapiedra exigir defesa difícil de Ronaldo depois de ataque rápido do Leão.

Com Erick e Cantalapiedra espetados para fazer volume na fase ofensiva, a leve superioridade do Vitória no jogo não demorou a dar resultados. Aos 22 minutos, Ramon cruzou e a bola bateu no braço de Arias. Pênalti para o Leão. Renato Kayzer cobrou com maestria, no ângulo, e abriu o placar. Logo depois do gol, uma confusão no meio da torcida organizada do Vitória chamou a atenção. Vários torcedores caíram das arquibancadas e houve um princípio de briga generalizada, mas a situação foi controlada rapidamente. Ao menos dois torcedores foram levados feridos para a ambulância.

De volta ao campo, o Bahia aproveitou a queda de ritmo do Rubro-Negro e empatou o jogo aos 41 minutos. Oportunista, Tiago aproveitou sobra de bola na área e mandou mansinho para as redes de Lucas Arcanjo. Fim de primeiro com tudo igual no placar.

A segunda etapa começou com excesso de erros das duas equipes. Enquanto o Vitória pecava na saída de bola, o Bahia não conseguia ser eficiente no ataque para aproveitar as brechas. A melhor chance, por sinal, saiu dos pés de um volante. Aos sete minutos, Dudu infiltrou na área, recebeu um bom passe e parou em grande defesa de Ronaldo ao sair de cara com o goleiro.

Se o volante Dudu perdeu uma chance clara, o lateral Raúl Cáceres não desperdiçou quando a bola caiu em seus pés depois de furada da defesa do Bahia. O camisa 27 dominou e chutou no contrapé de Ronaldo para fazer o segundo do Vitória aos 20 minutos.

O time de Rogério Ceni, então, partiu para o abafa diante de um Vitória mais acuado e chegou a criar boas chances com Cauly e David Duarte, só que não foi o suficiente para quebrar o bloqueio do time de Jair Ventura. Mas ainda teve drama. Com duas faltas em sequência para interromper ataques adversários, Dudu levou dois amarelos e voltou a ser expulso. Ainda assim, saiu aplaudido pela torcida. Mesmo com todo esse contexto, o Vitória se segurou, quebrou um jejum de sete jogos sem vencer o Bahia e diminuiu a distância para o Santos.