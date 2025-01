Villa Nova vence o Democrata na estreia do Mineiro

O Villa Nova começou o Campeonato Mineiro com o pé direito. Isso porque o time venceu o Democrata, fora de casa, no Mamudão, por 1 a 0, neste domingo (19). O gol do jogo foi marcado por Vinícius Tanque, ainda no primeiro tempo do duelo.

A partida começou equilibrada, com as equipes se estudando, até que os visitantes começaram a gostar mais do confronto e se aproximaram do ataque. Vendo o rival crescer, o time da casa passou a mostrar sua força, mesmo após a expulsão do zagueiro Donato. Coincidência ou não, o Villa Nova foi as redes pouco depois, com Vinicius Tanque.

Na etapa complementar, o time visitante passou a administrar o resultado. Na chance mais incrível, no início do segundo tempo, Vitinho recebeu passe de Jorginho, mas perdeu o gol sozinho dentro da área. Os dois treinadores promoveram mudanças nas equipes, mas o Villa Nova levou a melhor e garantiu os três pontos na estreia do Estadual.

Na próxima rodada, o Democrata vai enfrentar o Atlético-MG, na quarta-feira (22), às 19h, no Mineirão. Já o Villa Nova recebe o Uberlândia, no mesmo dia, às 20h.