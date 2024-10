Alef Manga jogador do Coritiba comemora seu gol durante partida contra o Amazonas no estadio Couto Pereira pelo campeonato Brasileiro B 2024. Foto: Gabriel Machado/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 20:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Em uma Série B bastante disputada, Coritiba e Vila Nova seguem na briga pelo acesso. Após as vitórias, contra Amazonas e Goiás, as equipes se consolidam de vez na luta por uma das vagas na Série A em 2025. Veja como foram os jogos!

Alef Manga brilha e Coritiba sonha com o acesso

Na tarde deste sábado (13), o Coritiba garantiu uma importante vitória por 3 a 1 sobre o Amazonas pela Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Couto Pereira. Os gols do Coxa foram marcados por Matheus Frizzo, que balançou as redes duas vezes, e por Alef Manga, que voltou a jogar após um ano de suspensão.

Alef Manga, suspenso anteriormente por envolvimento em manipulação de jogos, entrou no segundo tempo e rapidamente deixou sua marca, consolidando a vitória da equipe paranaense. Com este resultado, o Coritiba subiu para a oitava posição na tabela, com 44 pontos, enquanto o Amazonas caiu para o 11º lugar, com 42 pontos, complicando suas chances de acesso à elite do futebol brasileiro.

Vila Nova surpreende, vence clássico e para reação do Goiás

Na tarde deste domingo (13), o Vila Nova venceu o Goiás por 1 a 0 em uma partida válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo, disputado no Estádio da Serrinha, em Goiânia, foi marcado por um gol decisivo de Alesson, que converteu um pênalti aos 33 minutos do primeiro tempo.

Apesar de maior posse de bola e mais finalizações do Goiás, o Vila Nova conseguiu segurar a vantagem até o final, consolidando uma vitória importante na luta pelo acesso à Série A. Com este resultado, o Vila continua firme na busca pelo G-4, enquanto o Goiás precisa recuperar os pontos perdidos para se manter na disputa​.

Muito em jogo na Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2024 está em sua reta final, com as equipes lutando tanto pelo acesso à Série A quanto para evitar o rebaixamento. Atualmente, o Santos lidera a tabela com 56 pontos, seguido de perto pelo Novorizontino com 54 pontos. Sport e o Mirassol completam o G-4, com 53 e 50 pontos, respectivamente. Na parte inferior da tabela, times como o CRB , Ituano e o Brusque brigam para sair da zona de rebaixamento e evitar a queda para a Série C​.

