Escrito por Gabriel Dayrell Guimarães e Matheus Guimarães • Publicada em 16/07/2024 - 12:09 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 16/07/2024 - 13:31

O atual vice-presidente do Vasco, Paulo Salomão, desmentiu o técnico Ramón Díaz, em relação à sua fala sobre a falta de comunicação da SAF vascaína após sua saída, no fim de abril.

Na última segunda-feira (15), o ex-técnico do Vasco Ramón Díaz foi apresentado pelo Corinthians. Durante a coletiva, o argentino voltou a dizer que foi demitido pelo Vasco. No entanto, as declarações não foram bem recebidas pelo clube carioca.

- Em primeiro lugar, não é verdade que não os procuramos. Tão logo assumimos o controle da SAF, tanto o presidente Pedrinho quanto membros da diretoria fizeram contato com Emiliano Díaz e seu empresário para entender as pendências e o processo de saída - disse Paulo Salomão, em nota enviada ao ge.

Em resposta ao LANCE!, Paulo Salomão confirmou que a dívida do clube com o argentino refere-se à premiação prometida caso o time permanecesse na Série A do Campeonato Brasileiro. O valor de R$ 1,2 milhão seria dividido entre Ramón e seu filho e auxiliar Emiliano Díaz.

Lembrando que o bônus foi prometido ainda na gestão da 777 Partners, afastada pela Justiça da SAF do Vasco, em maio deste ano. Ramón Díaz deixou o Cruz-Maltino também durante a administração da empresa americana. Confira o que foi dito pelo treinador na sua apresentação ao Corinthians:

- Eles nos despediram pelo Twitter. Salvamos o Vasco de uma situação muito grave, tivemos três ou quatro meses, em nenhum momento houve comunicação do Vasco, nem presidente, nem 777. Não tem uma chamada no meu telefone de dirigente do Vasco. Depois do que fizemos com o Vasco, nem um agradecimento, nada, zero, mas o futebol continua... Em quatro meses, nem presidente e nem dirigente do Vasco me chamou. Não deram dinheiro do ano passado, desde o ano passado me devem, não pagaram nada. Mas como treinador, olhamos o futuro.

Ramón acionou o Vasco na Fifa, cobrando multa de quase R$ 30 milhões. O treinador alega que foi demitido pelas redes sociais, enquanto o Vasco garante que ele pediu demissão e se baseia em testemunhas para comprovar isto.

Paulo Salomão, vice-presidente do Vasco desmente Ramón Díaz (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

- O Vasco seguirá buscando a solução cordial com Ramón Díaz e sua comissão, mas caso não cheguemos nesse acordo, acreditamos que temos elementos suficientes para defender os interesses do Vasco no caso de uma disputa judicial - afirmou Paulo Salomão.

O Vasco enfrenta o Atlético-GO, na próxima quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Antonio Accioly, pela 17ª rodada do Brasileirão.