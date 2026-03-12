John Kennedy marca em Remo x Fluminense e torcedores reagem: 'Finalmente'

O Fluminense saiu na frente do placar no confronto contra o Remo, desta quinta-feira (12), no Mangueirão, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante John Kennedy foi o responsável por balançar as redes para o Tricolor.

O lance aconteceu aos 15 minutos. Após uma cobrança de escanteio, a bola sobrou para o lateral Renê, que arriscou um chute cruzado. No meio do caminho estava John Kennedy, que com faro de centroavante desviou a bola para o fundo do gol.

Nas redes sociais, torcedores do Fluminense reagiram ao gol do atacante. O lance foi bastante comemorado. Além de tirar o zero no placar, a torcida Tricolor também chamou atenção para a importância do gol, devido à seca recente de John Kennedy.

