Com Savarino titular, Fluminense está escalado para enfrentar o Remo

O Fluminense está escalado para enfrentar o Remo, nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), pelo Brasileirão, no Mangueirão. O treinador Luis Zubeldía optou por não utilizar nenhum dos três reforços recém-chegados como titulares. Savarino é a única novidade.

Escalação

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy.

Retrospecto entre Remo e Fluminense é equilibrado

O histórico oficial entre os clubes mostra equilíbrio. Ao todo, Remo e Fluminense se enfrentaram 11 vezes, somando partidas por Campeonato Brasileiro, Torneio Pará-Guanabara e amistosos interestaduais. No recorte do Brasileirão, foram cinco confrontos, com três empates, uma vitória do Remo e uma do Fluminense:

Remo 1 x 1 Flu — 18/9/1986

— 18/9/1986 Flu 1 x 0 Remo — 9/5/1978

— 9/5/1978 Remo 2 x 1 Flu — 21/9/1975

— 21/9/1975 Remo 1 x 1 Flu — 27/4/1974

— 27/4/1974 Remo 0 x 0 Flu — 29/11/1972

A última vez que os dois clubes se enfrentaram pela Série A foi em 18 de setembro de 1986, no Mangueirão. A partida terminou empatada por 1 a 1, em um campeonato de formato caótico e enorme número de participantes.

Flu também tem boa memória recente no Mangueirão

Se o recorte contra o Remo aponta um confronto equilibrado, o retrospecto recente do Fluminense no Mangueirão é mais positivo. Nos últimos anos, o time carioca voltou a atuar algumas vezes em Belém, principalmente contra o Paysandu e pela Copa do Brasil. Veja o retrospecto das últimas cinco viagens tricolores:

Águia de Marabá 0 x 8 Flu — Copa do Brasil 2025

— Copa do Brasil 2025 Paysandu 0 x 3 Flu — Copa do Brasil 2023

— Copa do Brasil 2023 Paysandu 1 x 2 Flu — Copa do Brasil 2015

— Copa do Brasil 2015 Águia de Marabá 2 x 1 Flu — Copa do Brasil 2009

— Copa do Brasil 2009 Paysandu 1 x 2 Flu — Brasileirão 2005

Jogadores do Fluminense comemoram gol de Savarino (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

