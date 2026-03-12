menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Com Savarino titular, Fluminense está escalado para enfrentar o Remo

Zubeldía tem ainda Millán, Castillo e Alisson no banco

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/03/2026
18:03
Savarino comemora gol pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
imagem cameraSavarino comemora gol pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense está escalado para enfrentar o Remo, nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), pelo Brasileirão, no Mangueirão. O treinador Luis Zubeldía optou por não utilizar nenhum dos três reforços recém-chegados como titulares. Savarino é a única novidade.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Escalação

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy.

Retrospecto entre Remo e Fluminense é equilibrado

O histórico oficial entre os clubes mostra equilíbrio. Ao todo, Remo e Fluminense se enfrentaram 11 vezes, somando partidas por Campeonato Brasileiro, Torneio Pará-Guanabara e amistosos interestaduais. No recorte do Brasileirão, foram cinco confrontos, com três empates, uma vitória do Remo e uma do Fluminense:

  • Remo 1 x 1 Flu— 18/9/1986
  • Flu 1 x 0 Remo — 9/5/1978
  • Remo 2 x 1 Flu— 21/9/1975
  • Remo 1 x 1 Flu — 27/4/1974
  • Remo 0 x 0 Flu — 29/11/1972

A última vez que os dois clubes se enfrentaram pela Série A foi em 18 de setembro de 1986, no Mangueirão. A partida terminou empatada por 1 a 1, em um campeonato de formato caótico e enorme número de participantes.

continua após a publicidade

➡️ Jemmes vira pilar no Fluminense e lidera bom momento dos reforços de 2026

Flu também tem boa memória recente no Mangueirão

Se o recorte contra o Remo aponta um confronto equilibrado, o retrospecto recente do Fluminense no Mangueirão é mais positivo. Nos últimos anos, o time carioca voltou a atuar algumas vezes em Belém, principalmente contra o Paysandu e pela Copa do Brasil. Veja o retrospecto das últimas cinco viagens tricolores:

  • Águia de Marabá 0 x 8 Flu — Copa do Brasil 2025
  • Paysandu 0 x 3 Flu — Copa do Brasil 2023
  • Paysandu 1 x 2 Flu — Copa do Brasil 2015
  • Águia de Marabá 2 x 1 Flu — Copa do Brasil 2009
  • Paysandu 1 x 2 Flu — Brasileirão 2005
Jogadores do Fluminense comemoram gol de Savarino (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Jogadores do Fluminense comemoram gol de Savarino (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

🤑 Aposte em seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias