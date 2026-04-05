Leonardo Jardim confirma escalação do Flamengo para pegar o Santos
Equipes se enfrentam a partir das 17h30 (de Brasília) no Maracanã
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O técnico Leonardo Jardim acaba de divulgar a escalação do Flamengo para o duelo deste domingo (5), diante do Santos, no Maracanã. Para este jogo, o treinador não com Pulgar, suspenso, e Cebolinha e Alex Sandro, lesionados.
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Relacionado para o jogo, o atacante Bruno Henrique vai esperar uma chance no banco. Lucas Paquetá também começa entre os reservas.
Assim, a escalação do Flamengo para o jogo diante do Santos tem Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.
Vindo de derrota por 3 a 0 para o Bragantino no meio de semana, o Flamengo precisa vencer o Santos para não se distanciar de vez da parte de cima da rodada. O time inicia a rodada com 14 pontos, oito a menos do que o líder Palmeiras, que joga mais tarde diante do Bahia, em Salvador.
Cuca confirma escalação do Santos para jogo com o Flamengo
Sem poder contar com Neymar e Rony, ambos suspensos, o técnico Cuca também confirmou a escalação do Santos. O time encara o Flamengo com Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Thaciano; Barreal e Lautaro Díaz
Com dez pontos, o Santos vai para o jogo na 14ª colocação, a três da zona de rebaixamento. Por isso, a intenção é pontuar no Maracanã. Na última rodada, o time paulista bateu o Remo por 2 a 0 na Vila Belmiro.
A arbitragem do jogo será de Anderson Daronco (RS), auxiliado porMichael Stanislau (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC). O mineiro Emerson de Almeida Ferreira será o responsável pelo VAR.
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