Veja gols em Coritiba x Internacional: Lavega abre o placar e Borré empata

O Coritiba abriu o placar diante do Internacional, com gol de Lavega aos 28 minutos da primeira etapa, neste sábado (9), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, Borré diminuiu o placar com gol aos 24 minutos.

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Com o cronometro marcando 27 minutos do primeiro tempo, o atacante marca seu primeiro gol na partida. Após dividida de Ronier com Bernabei, Lavega recebe o lançamento e chuta cruzado para superar Rochet.

Veja o primeiro gol:

O empate veio quando Bruno Gomes chutou, e a bola desvia. Jacy tentou proteger, mas Borré é mais esperto, se antecipa a Pedro Rangel e deixa tudo igual no placar.

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Veja o gol do empate:

Como chegaram os times?

O Coritiba chega ao duelo pressionado após duas derrotas seguidas, incluindo uma goleada sofrida para o Vitória por 4 a 1. A equipe comandada por Fernando Seabra ocupa a oitava colocação do Brasileirão com 19 pontos. Atualmente, o Coxa é o clube com mais expulsões na Série A de 2026, somando seis cartões vermelhos em 14 rodadas, ficando à frente de Flamengo e Corinthians, que registram quatro cada.

Fernando Seabra será obrigado a mexer em pelo menos dois setores para o confronto contra o Internacional. O zagueiro Tiago Cóser cumpre suspensão automática após ser expulso contra o Vitória, em lance no qual segurou Renê quando o atacante avançava livre em direção ao gol. O volante Thiago Santos também desfalca o time, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Em contrapartida, o treinador terá o retorno de três titulares que cumpriram suspensão na última rodada: o zagueiro Jacy, o lateral-esquerdo Bruno Melo e o atacante Breno Lopes.

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Coritiba e Internacional se enfrentam pela 15ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)

Por outro lado, o Internacional ganhou fôlego ao vencer o Fluminense por 2 a 0 no Beira-Rio, resultado que encerrou um jejum de duas rodadas pelo Brasileirão e tirou o Colorado da zona de rebaixamento. Fora de casa, o time gaúcho perdeu somente uma vez, acumulando duas vitórias e três empates.

O cenário médico apresenta sinais positivos. O zagueiro Gabriel Mercado evoluiu nos treinamentos com bola após lesão na coxa direita e se aproxima do retorno, embora ainda dependa de nova avaliação. O goleiro Sergio Rochet também voltou a treinar com bola pela primeira vez desde a contusão na panturrilha direita e pode reassumir a titularidade, apesar da boa atuação de Anthoni na rodada passada. Por outro lado, o volante Alan Rodríguez apresentou desconforto físico recente e sequer foi relacionado para a Recopa Gaúcha.

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