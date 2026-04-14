Veja gol em Vasco x Audax Italiano: Brenner abre o placar

O Vasco está enfrentando o Audax Italiano, em São Januário, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E no final do primeiro tempo, o Cruzmaltino abriu o placar em jogada com Puma, e finalização do Brenner.

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➡️ Comentarista analisa polêmica em Vasco x Audax Italiano: 'Circunstância'

Puma é lançado por Nuno em profundidade na direita, corta para o meio e cruza de esquerda. Spinelli não consegue desviar, mas Brenner aparece livre na segunda trave para empurrar para o gol vazio e abrir o placar em São Januário.

Veja o gol:

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Como chegam Vasco e Audax Italiano para o confronto?

O Gigante da Colina tenta reencontrar o caminho das vitórias na temporada. Depois de um ótimo começo sob o comando de Renato Gaúchio, o Cruz-Maltino não vence desde o triunfo sobre o Grêmio, em São Januário, no dia 22 de março. Desde então, a equipe soma quatro partidas sem vencer, com três empates e uma derrota. Diante da maratona de jogos neste mês de abril, o técnico deve manter a estratégia de rodar o elenco e dar mais oportunidades aos jogadores reservas.

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Franco Troyansky, atacante do Audax Italiano, durante a partida de estreia contra o Olímpia (Foto: Rodrigo Arangua/AFP)

Já o Audax Italiano chega pressionado após ser derrotado por 2 a 0 em casa pelo Olimpia, na estreia da competição. Se o Vasco vive um jejum incômodo, a fase do time chileno é ainda mais delicada. A equipe não vence desde 13 de março e acumula três derrotas consecutivas desde então. No campeonato nacional, a campanha também preocupa: o clube ocupa apenas a 13ª colocação, com 10 pontos conquistados em nove jogos.

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X AUDAX ITALIANO

SUL-AMERICANA - 2ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Hernan Heras (URU)

🚩 Assistentes: Agustin Berisso (URU) e Andres Nievas (URU)

🖥️ VAR: Diego Dunajec (URU)





