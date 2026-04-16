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Veja gol em Atlético-MG x Juventud: Bernard abre o placar

Equipes estão se enfrentando nesta quinta-feira (16)

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 16/04/2026
19:57
ATLÉTICO X JUVENTUD (URU) - 16.04.2026 - COPA SULAMERICANA (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)
imagem cameraATLÉTICO X JUVENTUD (URU) - 16.04.2026 - COPA SULAMERICANA (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)
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O Atlético-MG está vencendo o Juventud, na Arena MRV, pela segunda rodada do Grupo B da Sul-Americana. O jogo que teve um possível pênalti para o clube mineiro, estava sendo mais calmo - até Cuello achar um passe nas costas da marcação.

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Aos 42 minutos do primeiro tempo, Cuello dá um lindo passa nas costas da marcação, Bernard limpa três marcadores e finaliza para o gol.

Veja o gol:

Como chegam as equipes?

Texto de: Artur Henrique.

O Atlético-MG chega em baixa após ser derrotado nas duas últimas partidas. Na estreia da Sul-Americana foi derrotado por 2 a 1 para o Puerto Cabello e na sequência perdeu para o Santos por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Na competição continental ocupa a lanterna do grupo B com nenhum ponto conquistado.

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Atlético-MG x Juventud (Foto: Arte Lance!)
Atlético-MG x Juventud (Foto: Arte Lance!)

Já o Juventud chega para a partida embalado por um resultado positivo no Campeonato Uruguaio, onde venceu o Progreso por 1 a 0, encerrando uma sequência de sete jogos sem vitória. Pela Copa Sul-Americana, no entanto, a equipe vem de um empate em casa por 1 a 1 com o Cienciano. Com isso, soma um ponto na competição continental e ocupa atualmente a terceira colocação no grupo.

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Atlético-MG x Juventud
2° rodada - Sul-Americana - Fase de grupos
📆 Data e horário: quinta-feira 16 de abril às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: ESPN (tv fechada) e Disney+(streaming)
🟨 Arbitragem: Carlos Ortega (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Christian Aguirre (COL)
📺 VAR: Nicolas Gallo (COL)

➡️ Aposte no Atlético-MG em casa pela Sul-Americana!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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