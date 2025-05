O dia 30 do próximo mês será marcado pelo fim do empréstimo de Philippe Coutinho ao Vasco. O meia está em reta final de contrato e tem a permanência incerta no clube que o revelou.

Apesar disso, o Vasco está otimista quanto à renovação. Coutinho tem vontade de continuar no clube e discute o futuro do contrato com o Aston Villa, que é válido até junho de 2026.

A renovação de Philippe Coutinho é uma das prioridades do Vasco. A princípio será nos moldes de um novo empréstimo, mas a possibilidade do meia rescindir o contrato com o Aston Villa não está descartada.

Questionado sobre a extensão do vínculo, Coutinho disse que "não está nem um pouco preocupado". O jogador pensa em aprender as ideias do técnico Fernando Diniz e desfrutar dos últimos jogos que restam.

- Não estou nem um pouco preocupado. Minha preocupação são nesses jogos aí que estou aqui. É dar o meu máximo, jogar bem. Aprender com o treinador, aprender as ideias dele. Evoluir junto com o time. Essa é a minha única preocupação - disse Coutinho após a vitória sobre o Melgar.

Antes do Vasco embarcar para enfrentar o Cruzeiro, Pedrinho também foi perguntado sobre a renovação de Coutinho. O presidente cruz-maltino não prometeu o novo contrato, mas afirmou que fará de tudo para estender o vínculo.

- Eu vou fazer todo o esforço para que isso (renovação) aconteça. A gente sabe do potencial do Coutinho, que era questão de adaptação. A gente sabe do esforço que ele fez pra vir. Não posso prometer, pois tem muitas coisas envolvidas nisso, mas o desejo é grande.

Coutinho é um dos principais jogadores do Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Caso Coutinho não renove com o Vasco, o meia terá apenas mais dois jogos pelo clube. O Cruz-Maltino enfrenta o Bragantino neste sábado (31) e o São Paulo no dia 12 de junho. Depois dessas partidas, o time só volta a entrar em campo após a pausa para o Mundial de Clubes.