Diferente do que aconteceu nos anos anteriores, as equipes visitantes na Copa do Brasil 2025 não possuem vantagem do empate em busca de uma classificação automática na primeira fase do torneio. É o caso do Vasco no duelo contra o União Rondonópolis, nesta terça-feira (18), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Ou seja, em caso de empate o Vasco precisará disputar vaga para a segunda fase da Copa do Brasil nos pênaltis.

Utilizando as últimas cinco edições de Copa do Brasil como recorte, esta mudança na regra pode representar uma preocupação para o Vasco. Em três anos consecutivos (2019, 2020, 2021), o Cruz-Maltino se classificou na primeira fase através da regra de empate que classifica a equipe visitante.

Em 2019, o Vasco empatou por 2 a 2 com o Juazeirense-BA, com gols cruz-maltinos de Maxi Loópez e Yan Sasse. Relembre como foi este jogo!

Em 2020, o empate veio contra o Altos do Piauí em 1 a 1, com gol do argentino Germán Cano, no estádio Albertão, em Teresina. Relembre como foi este jogo!

Em 2021, outro empate por 1 a 1 veio. O Vasco marcou com Marquinhos Gabriel, mas precisou contar com a regra que beneficia o clube visitante para eliminar o Caldense-MG e avançar para a segunda fase da Copa do Brasil.

Relacionados do Vasco para jogo de hoje na Copa do Brasil

Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;

Laterais: Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Victor Luís;

Zagueiros: João Victor, Lucas Freitas e Mauricio Lemos;

Volantes: Hugo Moura, Jair, Mateus Carvalho, Souza e Tchê Tchê;

Meias: Coutinho, Lukas Zuccarello, Paulinho e Payet;

Atacantes: Alex Teixeira, Jean David, Maxsuell, Rayan e Vegetti.