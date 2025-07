Vegetti desabafa após empate com o Internacional: ‘Fomos roubados, uma loucura’

O empate em 1 a 1 entre Vasco e Internacional, neste domingo (27), no Beira-Rio, teve um final frustrante para o time carioca. Depois de abrir o placar com Rayan, o Vasco viu sua vantagem ir por água abaixo após a expulsão de Léo Jardim, o goleiro, que foi punido com um cartão vermelho por "fazer cera". A expulsão, que foi a segunda da carreira do goleiro, foi decisiva para o desfecho da partida.

O atacante e capitão do Vasco, Pablo Vegetti, não escondeu a revolta com o lance e fez duras críticas ao árbitro Flávio Rodrigues de Souza. O argentino usou palavras fortes ao desabafar sobre o que considerou uma injustiça no decorrer do jogo.

— Gostaria que vocês falassem, porque sempre falam da gente. Inacreditável o que aconteceu, deram o cartão vermelho para o goleiro. Isso acontece com todo mundo. Fomos roubados, isso decidiu o jogo. É uma loucura. Trabalhamos o tempo todo para chegar aqui… é inacreditável o que aconteceu, um roubo. Uma loucura. Contra o Grêmio, um pênalti duvidoso, e agora isso. Não tenho palavras para o que aconteceu — disse Vegetti

Léo Jardim expulso em Internacional x Vasco (Foto: Reprodução)

A expulsão de Léo Jardim, que já havia sido advertido com o cartão amarelo, ocorreu após uma demora na reposição da bola. O árbitro considerou que o goleiro estava "fazendo cera" e, por isso, aplicou o segundo cartão amarelo, culminando na expulsão. Esse lance, para Vegetti, mudou completamente o rumo do jogo.

Com a vantagem de 1 a 0 até os 30 minutos do segundo tempo, o Vasco sofreu com a expulsão e viu o Internacional se lançar ao ataque, empatando a partida com o atacante Carbonero. O jogo, que parecia controlado pelos cariocas, ficou ainda mais complicado com a desvantagem numérica.