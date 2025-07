Na saída de campo, no final do primeiro tempo de Flamengo e Atlético-MG, Bruno Henrique revelou conversa com Ramon Abatti Abel. Segundo o atacante, o árbitro comentou que expulsaria Fausto Vera caso o lance com Plata fosse fora de área. Isso aconteceu antes de Abatti Abel checar o lance no VAR. Após a revisão, o juiz optou por não seguir o que disse para o camisa 27.

- O árbitro chamou eu e Hulk e falou: ‘se foi dentro da área, é pênalti e cartão amarelo. Se foi falta, é expulsão’. Ele falou isso para mim e para o Hulk. E na hora que ele olha o VAR, ele muda a decisão dele. Então, é difícil ficar falando de arbitragem o tempo todo. As faltas que ele dá para o Atlético-MG, para nós ele não dá. Mas a gente também tem que jogar mais. Vamos ver o que o Filipe Luís tem para falar no intervalo - declarou Bruno Henrique, na saída do intervalo de jogo.

Lance entre Plata e Fausto Vera

Na parte final do primeiro tempo, Gonzalo Plata foi lançado em profundidade, tomou a frente de Fausto Vera, e foi derrubado pelo volante do Galo. Ramon Abatti Abel, árbitro de Flamengo x Atlético-MG, marcou falta e deu cartão amarelo.

O VAR até chamou o árbitro para analisar duas coisas: um possível pênalti, ou uma expulsão, já que Fausto Vera era o último homem. A decisão do árbitro foi de manter a falta e o cartão amarelo.

