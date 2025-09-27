Corinthians e Flamengo voltam a se enfrentar neste domingo (20h30, de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo reacende muitas lembranças de confrontos históricos entre os dois clubes, e uma das mais marcantes aconteceu em 7 de fevereiro de 1999, no Pacaembu, durante o Torneio Rio-São Paulo. Naquela tarde, Romário, então atacante do Flamengo, e Amaral, volante do Corinthians, protagonizaram um dos lances mais lembrados da carreira do “Baixinho”.

O jogo ainda estava em seus primeiros minutos quando o Flamengo abriu o placar com Beto. O Corinthians, atordoado pelo gol, tentava se reorganizar quando, aos seis minutos, Romário recebeu pelo lado esquerdo da área. Amaral partiu para a marcação, mas acabou vítima de um drible que entraria para a história: o elástico. Em velocidade e com precisão, Romário deixou o volante para trás e, no mesmo lance, também superou Gamarra antes de finalizar com categoria.

O lance ganhou dimensão ainda maior porque Romário terminou a partida com dois gols, coroando a vitória rubro-negra por 3 a 0 no Pacaembu. Para o atacante, aquele momento segue sendo especial.

- Foi um dos gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira, e na minha passagem pelo Flamengo. O lance foi com o Amaral, mas naquele lance o Gamarra também caiu - recordou o Baixinho, em entrevista ao programa Globo Esporte, em 2019.

Romário também explicou que o movimento era parte do seu repertório.

- Eu ficava testando o elástico. Aqueles que entraram, entraram - disse, entre risos.

Amaral brincou sobre o impacto que o lance teria nos dias de hoje com as redes sociais

- Internet não era tão forte como é hoje, se não viraria meme.

Passados 25 anos, Corinthians e Flamengo se encontram novamente em São Paulo, desta vez na Neo Química Arena. O contexto é outro: o Flamengo lidera o Brasileirão com 51 pontos, enquanto o Corinthians ocupa apenas a décima colocação, com 29. Mas, independentemente da fase das equipes, a memória de Romário e Amaral em 1999 mostra como esse clássico sempre guarda histórias inesquecíveis.

