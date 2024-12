Torcida do São Paulo lamenta falta de gols do Botafogo: ‘não se ajuda’

São Paulo e Botafogo duelam no Nilton Santos pela 38ª rodada do Brasileirão 2024. O Tricolor já não disputa nada na competição, mas o alvinegro carioca pode conquistar o título no estádio Nilton Santos. No outro duelo da briga pelo troféu, o Palmeiras, rival do São Paulo, enfrenta o Fluminense no Allianz Parque.

O começo da partida no Rio de Janeiro não foi como a maioria dos torcedores esperava, já que o Botafogo foi pouco ofensivo e arriscou poucas finalizações, deixando o clima da partida mais morno.

Nas redes sociais, são-paulino lamentaram que o Botafogo não está atacando o Tricolor de forma mais perigosa. Vale ressaltar que um empate garante o título do alvinegro, independente do resultado no duelo entre Palmeiras x Fluminense.

Elenco do São Paulo antes do duelo contra o Botafogo no estádio Nilton Santos. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

20min e nois n ta tomando 5 do botafogo pqp fora zubeldia — fefe 🇾🇪 (@fezyn_ls) December 8, 2024

O São Paulo jogando bem justamente no último jogo que não vale nada pra nós, e vale um título para o Rival, canalhas, Botafogo não se ajuda tbm. — i am Cássia 7🇾🇪 (@cassiaAl_7) December 8, 2024