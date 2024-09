Torcedores do Peñarol se envolveram em confusão com a polícia, na praia da Macumba (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 19:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Após uma confusão com torcedores do Flamengo pela manhã, na praia da Macumba, no Rio, um grupo de uruguaios que acampava na Zona Oeste do Rio de Janeiro, recebeu escolta militar. Agentes do Batalhão Especial de Policiamento acompanharam 30 ônibus de torcedores do Peñarol, que se deslocaram até o Estádio do Maracanã.

O tumulto de mais cedo terminou com nenhum uruguaio detido. A operação foi liderada pelo 31° batalhão do Recreio dos Bandeirantes, e terminou com um tiro de um agente para o alto.

Uma operação de segurança com bandeira vermelha e efetivo máximo de agentes particulares, foi preparada pelo Flamengo, para evitar novos tumultos, no Maracanã.

Em nota, a Polícia Militar informou mais cedo que a ação dos agentes está em análise. Veja:

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que no final da manhã desta quinta-feira (19/09), policiais militares do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes), foram acionados para conter um desentendimento entre grupos de torcedores de Flamengo e Penãrol, na Praia da Macumba, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo o comando da unidade, durante a ação para reprimir o avanço dos torcedores do time uruguaio, um policial efetuou um disparo para o alto. O agente já foi identificado e até o momento, não há registro de feridos na ação. O Comando do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) já está em posse das imagens e instaurou um procedimento para analisar a conduta dos agentes envolvidos na ação".