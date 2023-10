Tombense e Juventude se enfrentam neste sábado (7), às 15h30, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG), pela 31ª rodada da Série B. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere. Enquanto os mandantes lutam para evitar o rebaixamento, os visitantes brigam na parte de cima pelo acesso e título.