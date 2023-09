COMO ESTÃO OS TIMES?

A Tombense está na 18ª colocação do campeonato e, caso vença, pode se aproximar do primeiro time fora do Z4, o Avaí, e ficando em uma situação menos delicada na briga contra a Série C. O adversário é o Botafogo-SP, na 12ª colocação na tabela. Tentando se afastar da zona da degola, o time de Ribeirão Preto quer vencer para ficar em situação confortável no campeonato.