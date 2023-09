Em uma sequência de três vitórias seguidas, o Guarani quer continuar vencendo e se tornar líder do campeonato. A fase positiva começou no clássico contra a Ponte Preta, venceu por 1 a 0, placar que se repetiu contra a Chapecoense. No último jogo, vitória maiúscula contra a Tombense por 3 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa.