Revelado nas categorias de base do Flamengo, Gabriel Índio teve a sua grande oportunidade na equipe profissional do Athletic na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e não decepcionou.

Com atuação segura, o jogador foi importante na vitória sobre o Paysandu que impediu o rebaixamento do clube para a Série C atuando os 90 minutos e se tornando o segundo jogador mais jovem a ser titular durante a competição nacional. Índio está emprestado pelo Serrano e tem opção de compra para permanecer no futebol mineiro.

— Foi uma temporada de muito aprendizado e amadurecimento. Disputei muitos jogos pela equipe Sub-20, mas depois passei a integrar o elenco profissional e fazer parte da relação dos jogos na reta final da Série B. Entrei em algumas oportunidades e a chance na equipe titular veio justamente na última rodada. Fico feliz por ter ajudado os meus companheiros a manter o Athletic na Série B. Foi um jogo difícil e de muita pressão, mas felizmente conseguimos cumprir o nosso objetivo. Sou muito grato a todos no clube pelas oportunidades e todo suporte ao longo da temporada — disse o jogador.

Gabriel Índio iniciou a carreira na base do Flamengo, mas logo cedo precisou enfrentar obstáculos importantes para seguir em busca do seu sonho. Após sofrer uma mordida de um cachorro da raça pitbull, o atleta teve dificuldades em se recuperar rápido e com isso acabou deixando a equipe rubro-negra. Ainda sem estar 100% pronto, passou pelo Botafogo até chegar ao Serrano e finalmente encontrar uma boa sequência.

— Nunca pensei em desistir do meu sonho. Mesmo com todas as dificuldades encontradas no meu início de carreira, sempre contei com todo apoio dos meus familiares para seguir em busca dos meus objetivos. Sou muito grato aos clubes por onde passei e fui muito bem recebido no Athletic após conseguir desenvolver uma boa sequência pelo Serrano. Ainda sou jovem e sei que preciso evoluir em muitos aspectos, mas encerro 2025 muito confiante em ter um 2026 ainda melhor — concluiu.

