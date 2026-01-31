Sampaoli ressalta 'ambição' e capacidade de reação do Atlético-MG

Neste sábado (31), o Atlético venceu o Pouso Alegre por 3 a 1 no Estádio Manduzão, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. Após a partida Sampaoli destacou a ambição da equipe e a capacidade de reação para buscar a virada e sair com a vitória.

Neste sábado (31), o Atlético venceu o Pouso Alegre por 3 a 1 no Estádio Manduzão, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. Após a partida Sampaoli destacou a ambição da equipe e a capacidade de reação para buscar a virada e sair com a vitória.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

— Eu acho que houve muito mais ambição no segundo tempo do que no primeiro. É a capacidade dos jogadores. Cometemos um no primeiro gol, onde eles praticamente não tinham atacado. Depois, os jogadores tiveram a valentia e a rebeldia para poder ter o carácter de dar volta no resultado contra um rival difícil, em um campo muito difícil.

— Tem que ser valorizado o resultado da partida, porque nós não modificamos o planejamento que temos neste início do ano e o time está dando resposta — afirmou o treinador.

continua após a publicidade

Sampaoli também comentou sobre o Atlético no mercado de transferências e se chegarão mais reforços para as posições consideradas prioritárias:

Fizemos um plano e um planejamento com o Clube no início da temporada. O clube está tentando nos dar possibilidade de concluir a janela em relação ao nosso pedido, mas isso não depende de nós. Nós trabalhamos com os jogadores que temos e jogaremos da forma que estamos fazendo nos jogos.

continua após a publicidade

A chegada de jogadores passa por minha necessidade ou excede minha necessidade. Qualquer treinador quer ter os melhores jogadores, mas isso não está ao meu alcance. Eu tenho que trabalhar com os que eu tenho, e fazer isso da melhor maneira possível, depois o tempo dirá se essas necessidades foram resolvidas ou não — afirmou Sampaoli

Sampaoli comemorando gol com Cuello (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Próximos jogos do Atlético

2° rodada (Campeonato Brasileiro)

04/07 (quarta-feira), às 19h - Bragantino x Atlético - Estádio Cícero Marques, Bragança Paulista

7° rodada (Campeonato Mineiro)

07/02 (sábado), às 18h30 - Atlético x Athletic - Arena MRV, Belo Horizonte

3° rodada (Campeonato Brasileiro)

11/02 (quarta-feira), às 20h - Atlético x Remo - Arena MRV, Belo Horizonte