Éverson celebra momento positivo do Atlético-MG e crescimento da equipe: 'Copo está enchendo'

Neste sábado (31), o Atlético venceu o Pouso Alegre por 3 a 1 no Estádio Manduzão, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. Após a partida, Éverson celebrou a vitória e pontuou o crescimento que a equipe alvinegra vem tendo nos últimos jogos.

— O copo estava vazio nas primeiras quatro rodadas do Mineiro, agora ele já está enchendo mais, está um copo um pouco mais cheio, onde a gente vem fazendo grandes jogos, onde a gente vem mantendo a invencibilidade, onde a gente vem tendo o poder de reação muito bom nessas últimas três rodadas.

— Feliz com esse momento, trabalhar para que no próximo jogo contra o Bragantino, jogo difícil, a gente possa manter mais um resultado positivo e aumentar essa série, que com certeza é importante para a gente, dar mais confiança com o elenco e mostra a qualidade e a força do elenco que a gente está montando para esse ano — celebrou Éverson

Éverson também falou sobre as viradas do Atlético que vem fazendo parte dos últimos jogos da equipe:

— Temos que saber que a gente é a equipe que vai propor o jogo, saber que somos a equipe que vamos atacar bastante e às vezes a gente vai sofrer gols, mas deu coincidência de esses três últimos jogos a gente acabou tomando gol primeiro e a gente pôs duas vitórias e um empate.

— A gente vem mostrando o poder de reação, mas óbvio que a gente tem que trabalhar para que a gente possa sofrer menos gols, principalmente sair na frente do placar para que o jogo possa se abrir para a gente — ressaltou o goleiro.

