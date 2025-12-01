Hulk deixa futuro no Atlético-MG em aberto: 'Não sou eu que mando'

Após a derrota por 1 a 0 pra o Fortaleza na noite do último domingo (30), o atacante Hulk desabafou sobre a temporada do Atlético e seu futuro no clube. Além disso também criticou sobre a função que vem exercendo dentro de campo.

Momento difícil do Atlético

Hulk analisou a temporada difícil vivida pela equipe e pediu desculpas ao torcedor pela derrota na Sul-Americana. O jogador ainda não havia falado após a derrota para o Lanús na decisão.

"Não tinha falado porque era um momento muito difícil e faltavam palavras, era só pedir desculpas aos nossos torcedores por não ter conseguido o nosso objetivo. Desde que eu cheguei aqui no Galo em 21, eu sempre senti que estava no grande time, time que propõe o jogo, time que quer ganhar todos os jogos. Nos últimos anos está sendo mais difícil, a gente não está com essa ideia, a gente está mais sendo reativo do que ativo, onde você tem que jogar no jogo dos adversários, sendo que nós temos que jogar como time grande, somos time grande."

Nova função de Hulk no Atlético

Hulk também aproveitou para falar sobre sua nova função no Atlético. No entanto o jogador reclamou do do papel que vem fazendo no esquema de Sampaoli.

"A gente sempre tem que respeitar as decisões de quem manda, com todos os treinadores que passaram aqui. Eu, particularmente, procuro sempre entender as formas e a maneira de jogar para tentar ajudar da melhor maneira possível, as vezes é difícil, foge um pouco das características. O Sampaoli é um treinador que eu gosto muito dele, como eu sempre falei. Eu tenho muito respeito por ele, pela carreira dele, por tudo."

"Mas assim, se você prestar atenção nos jogos, eu fico muito sozinho ali na frente. É muito difícil jogar de costas, não é minha característica. Então é natural que aconteçam muitos erros, é natural que esteja deixando um pouco a desejar. Eu sou um jogador acostumado a ter números altos. Infelizmente, os números baixaram bastante, devido a fazer uma função onde eu não estava acostumado a fazer."

Futuro de Hulk no Atlético

Para finalizar, Hulk falou sobre seu futuro no Atlético. O atacante deixou claro seu desejo de permanecer mas que não depende apenas dele.

"Eu amo estar nesse clube, porque é um clube que me abraçou e me recebeu muito bem, como eu já falei, eu vou sempre respeitar o Galo eu vou estar sempre aqui. Se não tiver que estar aqui, não sei, talvez por decisão da diretoria ou se chegar uma proposta e eles acharem conveniente liberar, não sou eu que mando."