O Palmeiras enfrenta o Deportivo Pereira, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Abel Ferreira, treinador e multicampeão pelo Verdão, tem o trabalho mais longevo entre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro. O Lance! decidiu trazer uma lista dos técnicos que estão há mais tempo no cargo.

Perto de completar três anos à frente do Palmeiras, Abel lidera a lista de forma isolada. O português chegou ao Porco no final de outubro de 2020 e desde então, venceu duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), um Brasileirão (2022), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Supercopa do Brasil (2023) e dois Campeonatos Paulistas (2022 e 2023).

O segundo nome não está muito atrás de Abel. Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, assumiu o cargo em maio de 2021. No Leão do Pici, ele conquistou três títulos cearenses (2021, 2022 e 2023) e já foi sondado por times como Atlético-MG e Corinthians. Em 2022, Vojvoda levou sua equipe até a Libertadores depois de se livrar do rebaixamento de forma milagrosa.

Técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz também está no comando do Fluminense. Ele foi anunciado em 30 de abril de 2022 e conquistou um Campeonato Carioca. Hoje, conciliando dois cargos, Diniz sonha com o título da Libertadores. O Fluminense está nas quartas de final, assim como o Palmeiras, e enfrenta o Olimpia, do Paraguai.

Diniz na partida contra o Argentinos Juniors (Foto: Luis Robayo/AFP)

Outro tricolor aparece em quarto lugar na lista: Renato Gaúcho. O treinador assumiu o Grêmio em setembro de 2022 e conseguiu o acesso para a primeira divisão. Nesta temporada, ele conquistou o Campeonato Gaúcho e levou o time até às semifinais da Copa do Brasil.

Para completar o top-5, Renato Paiva está desde dezembro de 2022 no comando do Bahia. Ele venceu o Baianão e ajudou o time a se tornar a segunda equipe do Brasil a conquistar 50 títulos estaduais.