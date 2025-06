Brasileirão feminino 2025: onde assistir aos jogos da 15ª rodada

A primeira fase do Brasileirão Feminino chega ao fim nesta quarta-feira (18), com oito partidas válidas pela 15ª rodada. O principal confronto é entre o líder Cruzeiro e o vice-líder Corinthians.

Sete das oito vagas para a segunda fase já estão definidas. Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Ferroviária estão classificados, enquanto Bragantino, América e Grêmio disputam a última vaga.

Brasileirão feminino: onde assistir

Quarta-feira (18), às 15h (horário de Brasília) - todos os jogos no mesmo horário

Sport Recife × Palmeiras - Onde assistir: sem transmissão confirmada

Corinthians × Cruzeiro - Onde assistir: Sportv e Globoplay

Grêmio × Flamengo - Onde assistir: Sportv e Globoplay

São Paulo × Internacional - Onde assistir: TV Brasil e TV Brasil Play

Bahia × Juventude - Onde assistir: TV Bahêa + (serviço de streaming do clube)

Red Bull Bragantino × Instituto 3B-AM - Onde assistir:

Fluminense × Real Brasília - Onde assistir: Massa Bruta TV (Youtube)

América‑MG × Ferroviária - Onde assistir: sem transmissão confirmada

Amanda Gutierres chegou a 13 gols no Brasileirão feminino. (Foto: Staff Images Woman/CBF)

Classificação do Brasileirão feminino 2025

Sete clubes já garantiram vaga na segunda fase do Brasileirão. Ainda não há definição sobre a vice-liderança, com Corinthians (31 pontos) e São Paulo (30) podendo ocupar essa posição ao fim da rodada.

Seguem na briga por uma vaga no mata-mata Bragantino, América e Grêmio, com o Fluminense com chance remota de se classificar.

Na zona de rebaixamento estão, atualmente, Sport e 3B da Amazônia, com o time de Manaus brigando para permanecer na elite. O Juventude ainda está ameaçado.