- Foi um trabalho que culminou de um processo iniciado ano passado, quando fomos campeões da Taça Rio sub-17, buscando fortalecer as categorias de base, fomos campeões da Taça Rio sub-20, demonstrando que em breve poderemos absorver alguns desses atletas no profissional do Clube para disputa do Campeonato Carioca na categoria Profissional ano de 2024. O sentimento é de felicidade. A Diretoria está extase com o sucesso do trabalho comandado pelo Matheus e sua Comissão Técnica, parabenizamos os atletas, comissão técnica, todos os funcionários que direta ou indiretamente participaram do processo. Também não poderia deixar de agradecer a presença dos torcedores que apoiaram o time em todos os momentos. Eles foram fundamentais - finalizou.