> Botafogo - Biriba: um cachorro que realmente existiu e faz parte do longo histórico de superstições do clube. Em 1948, o Botafogo enfrentava um jejum de 13 anos e viu a possibilidade de título ser ameaçada durante um clássico contra o Flamengo, onde perdia por 3 a 1. Ate que Biriba, cachorro de um dos jogadores do elenco, entrou em campo e interrompeu a partida. O animal foi retirado e na sequência da partida o Alvinegro dominou a partida e virou para 5 a 3. A partir deste episódio, o presidente do clube, Carlito Rocha, concluiu que o clube só virou a partida graças ao mascote, que foi levado a todos os jogos da campanha. No fim das contas, o Botafogo faturou o carioca de 1948 e saiu da fila.