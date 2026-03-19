Santos tem grupo da Sul-Americana definido; confira os times
Equipe brasileira tem time argentino, equatoriano e paraguaio em sua chave
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Os grupos da Sul-Americana 2026 estão definidos! Em sorteio realizado nesta quinta-feira (19) na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, os sete representantes brasileiros conheceram os adversários da fase de grupos competição. Os jogos desta fase vão ser disputados de 8 de abril a 27 de maio.
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O Santos ficou no Grupo D, ao lado de San Lorenzo (ARG), Deportivo Cuenca (EQU) e Recoleta (PAR).
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Grupo D
- Santos (BRA)
- San Lorenzo (ARG)
- Deportivo Cuenca (EQU)
- Recoleta (PAR)
Potes para a fase de grupos da Sul-Americana 2026 🏆
Pote 1
- River Plate (ARG)
- Atlético-MG (BRA)
- São Paulo (BRA)
- Racing (ARG)
- Grêmio (BRA)
- Olimpia (PAR)
- Santos (BRA)
- América de Cali (COL)
Pote 2
- San Lorenzo (ARG)
- Red Bull Bragantino (BRA)
- Palestino (CHI)
- Millonarios (COL)
- Caracas (VEN)
- Vasco (BRA)
- Cienciano (PER)
- Tigre (ARG)
Pote 3
- Audax Italiano (CHI)
- Blooming (BOL)
- Academia Puerto Cabello (VEN)
- Boston River (URU)
- Montevideo City Torque (URU)
- Deportivo Cuenca (EQU)
- Independiente Petrolero (BOL)
- Macará (EQU)
Pote 4
- Alianza Atlético (PER)
- Barracas Central (ARG)
- Deportivo Riestra (ARG)
- Recoleta (PAR)
- Botafogo (BRA)
- Juventud (URU)
- O'Higgins (CHI)
- Carabobo (VEN)
Calendário da Grande Conquista 📆
- Playoffs classificatórios: 4 de março
- Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
- Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho
- Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho
- Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
- Quartas de final: 9 e 16 de setembro
- Semifinais: 14 e 21 de outubro
- Final: 21 de novembro
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