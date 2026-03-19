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Santos tem grupo da Sul-Americana definido; confira os times

Equipe brasileira tem time argentino, equatoriano e paraguaio em sua chave

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Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 19/03/2026
20:42
Neymar em partida do Santos diante do Vasco. (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)
imagem camera(Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)
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Os grupos da Sul-Americana 2026 estão definidos! Em sorteio realizado nesta quinta-feira (19) na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, os sete representantes brasileiros conheceram os adversários da fase de grupos competição. Os jogos desta fase vão ser disputados de 8 de abril a 27 de maio.

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O Santos ficou no Grupo D, ao lado de San Lorenzo (ARG), Deportivo Cuenca (EQU) e Recoleta (PAR).

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Grupo D

  1. Santos (BRA)
  2. San Lorenzo (ARG)
  3. Deportivo Cuenca (EQU)
  4. Recoleta (PAR)

Potes para a fase de grupos da Sul-Americana 2026 🏆

Pote 1

  • River Plate (ARG)
  • Atlético-MG (BRA)
  • São Paulo (BRA)
  • Racing (ARG)
  • Grêmio (BRA)
  • Olimpia (PAR)
  • Santos (BRA)
  • América de Cali (COL)

Pote 2

  • San Lorenzo (ARG)
  • Red Bull Bragantino (BRA)
  • Palestino (CHI)
  • Millonarios (COL)
  • Caracas (VEN)
  • Vasco (BRA)
  • Cienciano (PER)
  • Tigre (ARG)

Pote 3

    1.
  1. Audax Italiano (CHI)
    2. 2.
  2. Blooming (BOL)
    3. 3.
  3. Academia Puerto Cabello (VEN)
    4. 4.
  4. Boston River (URU)
    5. 5.
  5. Montevideo City Torque (URU)
    6. 6.
  6. Deportivo Cuenca (EQU)
    7. 7.
  7. Independiente Petrolero (BOL)
    8. 8.
  8. Macará (EQU)

Pote 4

    1.
  1. Alianza Atlético (PER)
    2. 2.
  2. Barracas Central (ARG)
    3. 3.
  3. Deportivo Riestra (ARG)
    4. 4.
  4. Recoleta (PAR)
    5. 5.
  5. Botafogo (BRA)
    6. 6.
  6. Juventud (URU)
    7. 7.
  7. O'Higgins (CHI)
    8. 8.
  8. Carabobo (VEN)

Calendário da Grande Conquista 📆

  • Playoffs classificatórios: 4 de março
  • Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
  • Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho
  • Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho
  • Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
  • Quartas de final: 9 e 16 de setembro
  • Semifinais: 14 e 21 de outubro
  • Final: 21 de novembro

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Neymar e Gabigol em treino do Santos antes de jogo contra o Noroeste
Neymar e Gabigol em treino do Santos (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

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