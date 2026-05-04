Reforço assume protagonismo e vira referência importante no Atlético-MG

O Atlético venceu o clássico contra o Cruzeiro por 3 a 1 no último sábado, em uma partida marcada pelo destaque dos reforços contratados nesta temporada. Entre eles, Maycon tem se sobressaído, com atuações consistentes e assumindo protagonismo no clube mineiro.

O Atlético venceu o clássico contra o Cruzeiro por 3 a 1 no último sábado, em uma partida marcada pelo destaque dos reforços contratados nesta temporada. Entre eles, Maycon tem se sobressaído, com atuações consistentes e assumindo protagonismo no clube mineiro.

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O meia marcou o segundo gol da vitória, convertendo cobrança de pênalti e anotando seu primeiro com a camisa do Galo. Além do bom desempenho em campo, Maycon já começa a se firmar como uma referência técnica e também como liderança dentro do elenco.

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Liderança e dinâmica no meio de campo do Atlético

Maycon chegou ao Atlético após conquistar a Copa do Brasil pelo Corinthians, onde foi campeão e capitão. Desde seus primeiros jogos no Galo, ainda sob o comando de Sampaoli, o meia já demonstrava sua qualidade, assumindo rapidamente a titularidade e se tornando peça importante na equipe.

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Com a saída de Sampaoli e após apenas uma partida sob o comando de Eduardo Domínguez, Maycon sofreu uma lesão que o afastou dos gramados por cerca de um mês. No entanto, ao retornar, voltou a apresentar bom desempenho e novamente conquistou espaço, agradando também ao novo treinador.

O jogador vem acumulando boas atuações com a camisa atleticana. Diante do Ceará, pela Copa do Brasil, fez uma partida sólida, com presença ofensiva, participando da criação de jogadas e aparecendo como elemento surpresa no ataque. No clássico contra o Cruzeiro, também teve atuação consistente. Maycon dá dinâmica ao meio-campo, contribuindo tanto na marcação quanto na chegada ao ataque.

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Além do desempenho técnico, o meia também exerce um papel de liderança no elenco. Capitão no Corinthians, ele manteve essa postura no Atlético, assumindo responsabilidades dentro e fora de campo. Maycon costuma se posicionar nas entrevistas pós-jogo, protegendo o grupo em momentos difíceis e ajudando a manter a estabilidade em meio às recentes semanas conturbadas vividas pelo clube.

Maycon em clássico contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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