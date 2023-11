Zé Ricardo não resistiu à sequência de três derrotas que fez com que o time entrasse no Z4 do Brasileirão. Além disso, a pressão da torcida - que chegou a invadir o campo na derrota por 1 a 0 para o Coritiba, no sábado (11) - se tornou insustentável. Desta forma, a diretoria do Cruzeiro optou pela demissão do técnico.