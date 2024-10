Corinthians irá com força máxima contra o Santa Fé pela Libertadores feminina

Corinthians está com time completo para decisão (Foto: AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 16:16 • Luque (PAR)

Com time completo, o Corinthians enfrenta o Santa Fe, da Colômbia, neste sábado (19), pela final da Libertadores Feminina. As duas equipes entram em campo às 17h (de Brasília), no Estádio Conmebol, em Luque, no Paraguai.

A escalação do Corinthians para a partida é: Lelê; Isabela, Dani Árias, Mariza e Yasmim; Yayá, Duda Sampaio e Gabi Zanotti; Carol Nogueira, Jaqueline e Millene.

Atual campeão brasileiro, o Corinthians já venceu a Libertadores em 2017, 2019, 2021 e 2023. As Brabas tentam o pentacampeonato do torneio para aumentar ainda mais a hegemonia brasileira no torneio: 12 títulos de clubes do país em 15 edições.

Em 2020, as duas equipes se enfrentaram na final da Libertadores, realizada no Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai, e as Brabas levaram a melhor ao vencerem por 2 a 0. Agora em 2024, o título será novamente definido em jogo único, com decisão por pênaltis em caso de empate no tempo normal.

Após avançar na primeira colocação do Grupo A, a equipe comandada pelo técnico Lucas Piccinato venceu o Olimpia por 2 a 0 nas quartas de final e avançou para a decisão ao bater o Boca Juniors por 1 a 0 na semifinal.

As Brabas participam de mais uma final de Libertadores neste sábado (Foto: Reprodução/Instagram @corinthians)