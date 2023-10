O lateral do São Paulo e ex-Flamengo Rafinha foi convidado para uma entrevista no programa "The Noite", apresentado por Danilo Gentilli. Durante a conversa que vai ao ar nesta segunda-feira (16), no SBT, o jogador contou detalhes da Copa do Brasil, falou sobre sua passagem no futebol alemão e sobre o sentimento de torcedores do Rubro-Negro carioca com o atleta.