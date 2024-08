São Paulo é o atual campeão e está vivo para defender o título em 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 14:17 • Rio de Janeiro (RJ)

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil serão definidos em sorteio nesta terça-feira (20), às 15h (de Brasília). Corinthians, São Paulo, Flamengo, Vasco, Bahia, Juventude, Atlético-MG e Athletico-PR são os times que ainda estão vivos na disputa pelo título. Dos oito clubes, sete já foram campeões do torneio, com 12 títulos somados. Confira com o Lance! quem já conquistou o torneio.

Flamengo

O Flamengo é o maior vencedor de Copa do Brasil entre os clubes presentes nas quartas de final na edição de 2024. Venceu em quatro opotunidades (1990, 2006, 2013 e 2022) e é o atual vice-campeão da competição. A conquista mais recente do Rubro-Negro foi há dois anos, em campanha comandada por Dorival Júnior.

Nos pênaltis contra o Corinthians, após 14 cobranças, o Flamengo conquistou o título vencendo a disputa por 6 a 5. O lateral-direito Rodinei cobrou a penalidade que sacramentou a vitória e o tetracampeonato do Rubro-Negro.

Corinthians

O Corinthians é um dos times mais tradicionais em Copas do Brasil, com três títulos na sua história (1995, 2002 e 2009) e campanhas de destaque. Na última conquista, o Timão venceu o Internacional por 2 a 0 na partida de ida, no Pacaembu, e empatou com o Colorado em 2 a 2 no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Tricampeonato da Fiel teve Ronaldo Fenômeno como estrela (Foto: Edu Andrade)

São Paulo

O São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil. O Tricolor bateu o Flamengo na grande decisão da Copa do Brasil e conquistou, pela primeira vez em sua história, o título da competição. O Morumbi foi palco do jogo de volta da final, onde o Soberano empatou com o Rubro-Negro e se sagrou campeão com o gol são-paulino marcado por Rodrigo Nestor.

Vasco

O Vasco possui um título de Copa do Brasil, conquistado em 2011. Apesar da derrota por 3 a 2 para o Coritiba no jogo de volta, a equipe carioca garantiu o troféu com gols de Alecsandro e Éder Luís. Na ida, o Cruz-Maltino venceu por 1 a 0, em São Januário, e o gol fora de casa ainda era critério de desempate no placar agregado. Na campanha, obteve cinco vitórias, cinco empates e uma derrota.

Atlético-MG

O Atlético-MG possui um título de Copa do Brasil, sendo um dos mais lembrados da última década. Conquistado em 2014, sob o comando do técnico Levir Culpi, o Galo conquistou o título inédito com uma grande campanha e vencendo o seu maior rival na decisão.

No mata-mata, duas vitórias em cima do Palmeiras nas oitavas e viradas históricas contra as duas maiores torcidas do país, Corinthians nas quartas e Flamengo nas semis. Na final, o Galo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 no segundo jogo da decisão, após ter vencido a ida por 2 a 0.

Athletico-PR

O Athletico-PR conquistou o título inédito da competição em 2019. Ao bater o Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio, diante de um público de mais de 50 mil torcedores, garantiu a taça da Copa do Brasil. As classificações aconteceram em cima de Fortaleza, Flamengo, Grêmio e Internacional.

Juventude

O Juventude foi campeão em 1999 em uma final histórica. No jogo de ida, uma semana antes do título, 2 a 1 para os gaúchos. Na volta, o treinador do Papo, Valmir Loruz, montou uma estratégia de defesa forte e contra-ataques rápidos, e conseguiu segurar o empate. Juventude campeão, com méritos, e um silêncio ensurdecedor para 100 mil pessoas no Maracanã.