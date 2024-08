Quartas da Copa do Brasil podem ter dois clássicos (Foto: Staff Images/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 10:04 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai sortear os confrontos da Copa do Brasil na terça-feira (20). A competição pode ter dois clássicos nas quartas de final. Saiba com o Lance! todas as informações abaixo.

⚔️ CONFIRA OS POSSÍVEIS CLÁSSICOS NAS QUARTAS DA COPA DO BRASIL:

- Flamengo x Vasco

- Corinthians x São Paulo

📅 DATAS

- Ida: prevista para semana do dia 27 de julho

- Volta prevista para semana do dia 11 de setembro

⚽ CLASSIFICADOS

- Athletico-PR

- Atlético-MG

- Bahia

- Corinthians

- Flamengo

- Juventude

- São Paulo

- Vasco

🗒️ REGRAS

O sorteio não terá separação de potes. Além disso, será permitida a realização de clássicos estaduais. O mando de campo vai se definido da mesma maneira.

💸 PREMIAÇÃO

As quartas de final da Copa do Brasil vão render R$ 4,515 milhões aos clubes. A classificação para as semifinais valem mais R$ 9,45 milhões.